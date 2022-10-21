FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi | Video

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter bu kez de Türkiye karşıtı Yunan siyasetçiler ve din adamları ile bir araya geldi. Kanter'in Atina Başpiskoposu Yeronimos’u karşılayıp önünde eğildiği görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'cü Kanter daha sonra ise Atina Başpiskoposu'nun elinden tutup makam odasına götürdü.