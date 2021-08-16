Video Haber FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı | Video

FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı | Video

FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı | Video
16.08.2021 | 10:45

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Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Datça Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimat ile Datça ilçesinden tekne ile yasa dışı yollardan Kos Adasına kaçış hazırlığındaki FETÖ PDY terör örgütü üyesi eski polis yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, uzun süredir sahadan aldıkları bilgiler doğrultusunda bir grup FETÖ PYD terör örgütü üyesinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Datça ilçesinde tekneye bindiler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda teknede yapılan aramada, silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslek ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen ve araması bulunmayan eski Emniyet Müdürleri FETÖ PYD'den mahkum olmuş O.K, M.Y, A.E, H.H, E.A, M.K, Ü.K. ihraç komiser yardımcıları M.H.İ ve M.Ş ile silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilen ve mahkumiyet alan diş tabibi E.N. yakalandı.

Operasyonda, FETÖ PDY üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçısı O.E.S ile gemi kaptanı B.T de gözaltına alındılar. Muğla KOM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerle ilgili olarak soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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