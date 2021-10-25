Video Haber FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video
FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video

FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video

25.10.2021 | 10:52

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Konya'da FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin deşifre ettiği 95 örgüt üyesinden 42’sinin kripto olduğu belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapısı içerisinde askeri öğrencilikten ayrılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 3 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

42 KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde 95 örgüt üyesinin ismini deşifre ettikleri öğrenildi. Bu isimlerden 42'si hakkında daha önce hiçbir adli işlem yapılmadığı, örgütün kripto üyeleri oldukları belirlendi.

13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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