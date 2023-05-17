FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik: "Erdoğan'a oy verenleri yakacağım" | Video

Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından, hazmedemeyen bazı kesimler, nefret söylemlerine devam ediyor. Bunlardan birisi olan FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik; Erdoğan'a, seçmenine ve depremzedelere hakaretler yağdırdı.