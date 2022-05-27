FETÖ'nün Gaybubet Evleri’ne operasyon! Tam 33 adres | Video

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FETÖ’nün Gaybubet Evleri’ne operasyon yapıldı. 33 adreste arama yapılıyor.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ soruşturmalarında "Firari" olan kişilerin saklandıkları Gaybubet Evleri'ne yönelik operasyonlarda 33 adrese baskın yapıldı. Toplamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.