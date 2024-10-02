FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütene yönelik 14 farklı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün güvenli ev olarak kullandığı Gaybubet evlerinde kalan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kaldıkları evde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ele geçirildi.