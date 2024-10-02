Video Haber FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını
FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını

FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını

02.10.2024 | 14:18

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütene yönelik 14 farklı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün güvenli ev olarak kullandığı Gaybubet evlerinde kalan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kaldıkları evde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana’da konuştu 09:48
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da konuştu 02.10.2024 | 14:21
FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını 01:01
FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını 02.10.2024 | 14:18
Bakan Kacır’dan göğüs kabartan açıklamalar: Türk milletinin devri yeniden başlıyor 09:52
Bakan Kacır'dan göğüs kabartan açıklamalar: Türk milletinin devri yeniden başlıyor 02.10.2024 | 14:17
Adana’da gençler TEKNOFEST’e akın etti 04:33
Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti 02.10.2024 | 13:27
İran’ın İsrail’e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 00:43
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 02.10.2024 | 10:28
Adana’da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 01:23
Adana'da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 02.10.2024 | 10:22
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 01:07
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 02.10.2024 | 10:11
Sözcü TV’de Fatih Portakal’dan skandal sözler Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında 00:38
Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan skandal sözler "Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında" 02.10.2024 | 09:19
Organize suç örgütlerine yönelik Kuyu-31 operasyonları: 30 şüpheli yakalandı 00:49
Organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları: 30 şüpheli yakalandı 02.10.2024 | 08:38
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 00:15
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 01.10.2024 | 23:53
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber’de! 06:55
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber'de! 01.10.2024 | 23:11
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 06:03
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 01.10.2024 | 19:58
Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı 18:44
Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı 01.10.2024 | 19:48
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi 05:26
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi 01.10.2024 | 18:46
TBMM’de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 44:44
TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 01.10.2024 | 16:06
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar 41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26
8 İlde Jandarmadan SİBERAĞ-8 operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01:07
8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01.10.2024 | 09:35
Siberağ-8 operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 00:56
"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 01.10.2024 | 09:00
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan BMGK’ya İsrail çağrısı: Gerekirse güç kullanın 24:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya "İsrail" çağrısı: Gerekirse güç kullanın 30.09.2024 | 20:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA