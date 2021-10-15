Video Haber FETÖ’nün Jandarma ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına 98 gözaltı kararı | Video
FETÖ’nün Jandarma ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına 98 gözaltı kararı | Video

FETÖ’nün Jandarma ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına 98 gözaltı kararı | Video

15.10.2021 | 10:08

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FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında olduğu tespit edilen 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı çıkarılan 98 şüpheliden 53'ünün daha önce kamudan ihraç edildiği ifade edildi.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, 15.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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