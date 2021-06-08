Video Haber FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon
08.06.2021 | 09:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burhanettin Duran | Muhalefetin ortak aday hesapları ve Akşener’in önerisi 04:09
Burhanettin Duran | Muhalefetin ortak aday hesapları ve Akşener’in önerisi 08.06.2021 | 10:53
Mehmet Barlas | Amaç dünya nüfusunu azaltmaksa bu hedefe Çin’de ulaşıldı 02:32
Mehmet Barlas | Amaç dünya nüfusunu azaltmaksa bu hedefe Çin’de ulaşıldı 08.06.2021 | 10:52
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın gündemi 03:11
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın gündemi 08.06.2021 | 10:48
Hasan Basri Yalçın | Devlet düzeni 04:25
Hasan Basri Yalçın | Devlet düzeni 08.06.2021 | 10:45
FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon 00:21
FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon 08.06.2021 | 09:04
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 01:48
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 08.06.2021 | 01:33
AB’den internete ‘terör’ düzenlemesi | Video 01:57
AB’den internete ‘terör’ düzenlemesi | Video 08.06.2021 | 01:21
Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi... | Video 01:10
Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi... | Video 08.06.2021 | 01:13
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 08:24
Başkan Erdoğan e-Spor final maçını izledi | Video 07.06.2021 | 20:59
5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu | Video 02:18
5 üyenin Yargıtay’daki yeni görev yerleri belli oldu | Video 07.06.2021 | 20:21
Son dakika: Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 7 Haziran koronavirüs tablosu... | Video 03:29
Son dakika: Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 7 Haziran koronavirüs tablosu... | Video 07.06.2021 | 19:37
SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı | Video 05:00
SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı | Video 07.06.2021 | 19:14
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde patlayıcı yüklü araç imha edildi | Video 00:25
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde patlayıcı yüklü araç imha edildi | Video 07.06.2021 | 18:59
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 38:52
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 07.06.2021 | 18:54
SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı | Video 03:35
SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı | Video 07.06.2021 | 18:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ahmet Şık’a sert tepki gösterdi: Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? | Video 02:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ahmet Şık’a sert tepki gösterdi: Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? | Video 07.06.2021 | 18:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten doğal gaz açıklaması: Karadeniz’de 540 milyar metreküpe ulaşıldı | Video 02:41
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten doğal gaz açıklaması: Karadeniz’de 540 milyar metreküpe ulaşıldı | Video 07.06.2021 | 18:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eylem planı tavizsiz şekilde uygulanacaktır | Video 03:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Eylem planı tavizsiz şekilde uygulanacaktır | Video 07.06.2021 | 18:35
Hilal Kaplan | Sedat Peker dosyasında Taha Ün de araştırılmalı 04:05
Hilal Kaplan | Sedat Peker dosyasında Taha Ün de araştırılmalı 07.06.2021 | 16:34
Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı 06:00
Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı 07.06.2021 | 14:35

FETÖ’nün Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştiren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, itirafçıların deşifre ettiği 40 şüpheliden 28’ini gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralıksız operasyonlara devam eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Kara Harp Okulu yapılanmasında daha önceki operasyonlarda deşifre olan 40 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadesi ve FETÖ'nün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü hatlardan ardışık aranma kayıtları bulunan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA