Video Haber FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan şüpheli havalimanında yakalandı | Video
FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan şüpheli havalimanında yakalandı | Video

FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan şüpheli havalimanında yakalandı | Video

06.10.2021 | 10:31

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden’ yakalama kararı bulunan şüpheli T.N.B., Kırgızistan’ın başkenti Bişkek aktarmalı uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında adı sıkça gündeme gelen ve örgüte yakın işadamlarının kontrolündeki KATİAD üyesi olduğu öğrenildi.

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İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanmasına ilişkin yürütülen bir soruşturmada, 'Silahlı Terör Örgütü üyeliği' suçlaması ile İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan firari T.N.B.'nin, 27 Eylül Pazartesi günü tarifeli uçakla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten uçakla İstanbul'a geleceği istihbaratı alındı. Sabaha karşı 04:30'da Bişkek'ten havalanan ve FETÖ şüphelisi T.N.B.'nin de içinde olduğu uçak, 27 Eylül Pazartesi günü saat 10:20'de İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminalinde pasaport kontrolüne giren B., hakkında "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında arandığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla pasaport kontrolüne takılan ve polis tarafından gözaltına alınan T.N.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine teslim edildi. İstanbul Emniyetinde, Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 2 gün boyunca ifadesine başvurulan T.N.B.'nin, adının karıştığı örgütle ilgili herhangi bir bilgi paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.

FETÖ'CÜ DERNEĞİN ÜYESİ
Örgütün yurtdışı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğince aranan zanlının, merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan ve Orta Asya'daki FETÖ faaliyetleri için kritik öneme sahip Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) üyesi olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Emniyet ifadesinde, söz konusu derneğe üye olduğu gerekçesi ile Türkiye'ye gelmekten çekindiğini anlatan T.N.B., elektrik mühendisi olduğunu, Bişkek'te bulunan Türk-Kazak İşadamları derneğine firma sahibi olduğu zamanlarda üye olduğunu söylediği öğrenildi. Bu derneğin FETÖ'nün kontrolünde olduğundan dolayı aranmasının olabileceğini düşünerek Türkiye'ye gelmekten kaçındığını ifade eden firari şüpheli, bu nedenle uzun süredir ülkeye ayak basmadığını, daha fazla dayanamayarak yargılanmak üzere Türkiye'ye geldiğini anlattığı iddia edildi.

İKİ KİLİT ŞUBEDE İKİ GÜN BOYUNCA İFADESİ ALINDI
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde 2 gün boyunca sorgulanan T.N.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Eylül'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GİZLİ YAPILANMA İÇİN YENİ BİR 'ÜS' OLARAK GÖRÜLÜYOR
Güvenlik ve istihbarat raporları, FETÖ'nün Orta Asya'da yeniden gizli bir yapılanma içine girdiğini, örgütün Kazakistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinde yeniden güç toplamaya çalıştığını gösteriyor. Ülkeden çok sayıda FETÖ üyesinin bu coğrafyaya kaçmayı tercih ettiği belirtilirken, örgütün bu bölgeyi yeniden yapılanma için 'üs' olarak kullandığı iddia ediliyor.

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