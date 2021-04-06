FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video 06.04.2021 | 12:29
02:11
THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı 06.04.2021 | 11:28
01:26
Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 06.04.2021 | 12:04
00:36
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 06.04.2021 | 11:02
04:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 06.04.2021 | 11:37
45:06
05:56
Yavuz Donat | İki akil adam 06.04.2021 | 11:01
02:57
01:43
03:26
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 06.04.2021 | 10:13
01:07:35
01:47
34:38
00:51
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 05.04.2021 | 19:47
03:30
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 05.04.2021 | 18:55
19:31
00:38
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 05.04.2021 | 15:50
04:12
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 05.04.2021 | 15:36
02:19
Erman Toroğlu | Tatlı 10 numara iş yaptı 05.04.2021 | 14:47
04:32
Kerem Alkin | Süveyş, Kafkaslar ve Boğazlar 05.04.2021 | 14:45
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında ByLock kayıtları ve FETÖ’nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kayıtları ve ifadelerden yola çıkan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Örgütün tepe yönetimiyle de irtibatlı olduğu ifade edilen şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin, diğer 5 şüpheliyi yakalama ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.