Video Haber FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon

FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon

FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon
22.06.2021 | 13:19

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve hakkında daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı beyanı bulunan 13 şahsın yakalanmasına yönelik, bugün saat 06.00 sıralarında İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde TSK ve Emniyet Mahrem imamlığı görevinde bulunarak örgütün yurtdışı yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve örgütün ilimiz yapılanmasında çeşitli örgütsel vazifeler üstlendiği belirlenen, aralarında avukat, kamudan ihraç mühendis, öğretmen şahıslar ile aktif kamu personelleri ve farklı meslek gruplarından toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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