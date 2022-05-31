FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon | Video

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Astsubay/uzman çavuş rütbesinde 6'sı görevde, 1'i emekli ve 5'i daha önce ayrılmış asker şahıs ile 3'ü mahrem sorumlu sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Şahısların Ankara'daki büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün üst yöneticileriyle iletişim sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve cumhuriyet başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.