Video Haber FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonları: 45 şüpheli yakalandı | Video
FETÖ'ye yönelik

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonları: 45 şüpheli yakalandı | Video

10.02.2025 | 09:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden "Kıskaç-38" operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden "Kıskaç-38" operasyonlarında, 45 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Yerlikaya, şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek diğerlerinin işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütene finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ terör örgütüne yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."
Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini kutladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ’ye yönelik Kıskaç-38 operasyonları: 45 şüpheli yakalandı | Video 00:13
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonları: 45 şüpheli yakalandı | Video 10.02.2025 | 09:00
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Gazze tepkisi: Netanyahu’nun sözcülüğünü yaptı | Video 20:46
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Gazze tepkisi: "Netanyahu'nun sözcülüğünü yaptı" | Video 09.02.2025 | 14:12
Bakan Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam | Video 05:46
Bakan Kurum: "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" | Video 09.02.2025 | 12:59
Bercan Tutar | ABD’nin ‘kullanışlı aptalları’ panikte 04:51
Bercan Tutar | ABD’nin ‘kullanışlı aptalları’ panikte 08.02.2025 | 16:42
Salih Tuna | Erdoğan gidince... 04:41
Salih Tuna | Erdoğan gidince... 08.02.2025 | 16:40
Melih Altınok | Gazze’yi Türk müteahhitleri ayağa kaldırır 05:02
Melih Altınok | Gazze'yi Türk müteahhitleri ayağa kaldırır 08.02.2025 | 16:37
Mahmut Övür | İmamoğlu-Yavaş kavgasında son tango 04:22
Mahmut Övür | İmamoğlu-Yavaş kavgasında son tango 08.02.2025 | 16:34
Bakan Kurum’dan ’Bakırcılar Çarşısı’ paylaşımı | Video 02:16
Bakan Kurum’dan 'Bakırcılar Çarşısı' paylaşımı | Video 08.02.2025 | 15:09
Bakan Yerlikaya açıkladı: Gürz-45 operasyonuyla 1’i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı | Video 01:16
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Gürz-45" operasyonuyla 1'i gri kategoride aranan 2 terörist yakalandı | Video 08.02.2025 | 09:51
Başkan Erdoğan’dan 2028 mesajı: Yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz 43:25
Başkan Erdoğan'dan 2028 mesajı: Yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz 07.02.2025 | 18:12
Melih Altınok | Netanyahu’nun Gazze’de yapamadığını Trump nasıl yapacak? 04:47
Melih Altınok | Netanyahu'nun Gazze'de yapamadığını Trump nasıl yapacak? 07.02.2025 | 16:15
Kerem Alkin | Uluslararası siyasette ’maskeli balo’ bitti 04:36
Kerem Alkin | Uluslararası siyasette 'maskeli balo' bitti 07.02.2025 | 16:13
Yavuz Donat | 04.17... Rahmetle 09:25
Yavuz Donat | 04.17... Rahmetle 07.02.2025 | 16:11
Mahmut Övür | Dünyaya umut veren Hatay projesi 04:42
Mahmut Övür | Dünyaya umut veren Hatay projesi 07.02.2025 | 16:08
Haşmet Babaoğlu | Bir savaş suçunu normalmiş gibi tartışmak 02:40
Haşmet Babaoğlu | Bir savaş suçunu normalmiş gibi tartışmak 07.02.2025 | 16:06
Hilal Kaplan | Türkiye-Çad askeri birliği 03:39
Hilal Kaplan | Türkiye-Çad askeri birliği 07.02.2025 | 16:03
Dilek Güngör | Nüfus alarmı... 04:04
Dilek Güngör | Nüfus alarmı... 07.02.2025 | 15:59
Ankara’da sahte içkiden 33 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi tutuklandı | Video 07:20
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi tutuklandı | Video 07.02.2025 | 13:53
MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video 00:32
MSB duyurdu: 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video 07.02.2025 | 11:44
SON DAKİKA: 3 yıllık enflasyon tahmini belli oldu! 2025 yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak? | Video 10:45
SON DAKİKA: 3 yıllık enflasyon tahmini belli oldu! 2025 yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak? | Video 07.02.2025 | 11:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA