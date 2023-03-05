Video Haber Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video

Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video

05.03.2023 | 21:36

Filipinler'in Mindoro Adası yakınlarında batan ve 800 bin litre endüstriyel akaryakıt taşıyan tankerde meydana gelen sızıntı kıyıya ulaştı.

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