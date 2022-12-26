Filipinler’de sel: 11 ölü, 19 kayıp | Video

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Filipinler’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.