Filistinliler yakınlarını toplu mezarlara defnetmeye devam ediyor
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, yakınları tarafından toplu mezarlara defnedilmeye devam ediyor.
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