Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 3 şüpheli yakalandı

Konya'da polisin 'dur' ihtiyarına uymayarak kaçan şüpheliler yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından araçlarını bırakıp yaya olarak kaçtı. Boş araziye kaçan 3 şüpheli, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "Abi seni nasıl zarara sokayım? Ben sana ne yapabilirim, abi öldüm” demesi dikkat çekti.