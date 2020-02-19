Film ve dizi setlerinde yaşanan korkunç kazalar!

Koltuklarımızda büyük bir keyifle seyrettiğimiz film ve dizilerin, ne şartlarda çekildiğini hiç düşündünüz mü? Her ne kadar eğlence sektörü olarak görülse de, bir dizi veya filmin çok zorlu çekim aşamaları bulunuyor. Öyle ki, meslek uğruna hayatını kaybeden ve yaralanan bir düzine emekçi sayabiliriz. İşte, set kazalarında yaşanan o korkunç kazalar: