Filyos Limanı dev lojistik merkezi olacak

Filyos Limanı, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacak. Dev lojistik merkezine dönüşecek. Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir.