Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Masada NATO üyeliği var | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ‘yü resmi törenle karşıladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ‘nün bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Niinistö, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:23
02:09
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi | Video 17.03.2023 | 15:19
07:44
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Masada NATO üyeliği var | Video 17.03.2023 | 15:14
00:44
03:42
06:10
06:30
HDP ile görüşme neden ertelendi? Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vadediyor? | Video 17.03.2023 | 10:30
03:22
05:51
00:54
HDP'li Sezai Temelli PKK medyasına konuştu "HDP öncülük edecek" | Video 17.03.2023 | 09:24
11:24
18:47
01:35
Finlandiya Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'ta 16.03.2023 | 17:10
02:24
03:41
Salih Tuna | Utandım 16.03.2023 | 15:49
03:08
Haşmet Babaoğlu | Diyor ya... 16.03.2023 | 15:48
04:13
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi? 16.03.2023 | 15:46
03:49
Mahmut Övür | ABD Genelkurmay Başkanı ve Rojava devrimi 16.03.2023 | 15:42
06:43
08:07
Bakan Bilgin: "EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" | Video 16.03.2023 | 14:26