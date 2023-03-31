Video Haber Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video
Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video

Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video

31.03.2023 | 08:20

Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin teklif görüşüldü. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

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