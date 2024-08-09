Firari savcı İstanbul'da yakalandı | Video

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ihraç savcı Zafer Yıldız yapılan operasyon sonucu Bağcılar'da yakalandı.