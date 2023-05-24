Firari sürücü 30 kilometre süren kovalamacada yakalandı | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak tüm kuralları ihlal eden otomobilin sürücüsü, 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 29 bin 461 TL cezai işlem uygulandı.