Video Haber Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video
Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video

Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video

28.04.2023 | 14:53

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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