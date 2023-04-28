Firari terörist Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi | Video
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi.
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