Fırsat buldukları her adrese giriyorlardı, sonunda yakalandılar | Video
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Son dakika! Teröre darbe: Hainler böyle etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2020 | 15:04
İstanbul’da çok sayıda adrese girerek hırsızlık ve soygun olaylarına karışan ve toplamda 89 suç kayıtları bulunan iki şüpheli yakalandı.