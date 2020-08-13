Video Haber FLAŞ! Seyreltilmiş eğitim nedir, ne anlama gelir? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı Eğitim modeli” açıklaması geldi! | Video

FLAŞ! Seyreltilmiş eğitim nedir, ne anlama gelir? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı Eğitim modeli” açıklaması geldi! | Video

FLAŞ! Seyreltilmiş eğitim nedir, ne anlama gelir? Bakan Selçuk’tan “Aşamalı Eğitim modeli” açıklaması geldi! | Video
13.08.2020 | 16:12

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Geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaparken öte yandan "Seyreltilmiş Eğitim modeli" hakkında da vatandaşları bilgilendirmişti. 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime geçileceği kararını açıklayan Bakan Selçuk seyreltilme sonucundaki açığın canlı ders ve uzaktan eğitimle kapatılabilineceğini ifade etti. Peki, Aşamalı ve Seyreltilmiş eğitim nedir? Bakan Selçuk'tan "Seyreltilmiş Eğitim modeli" açıklaması geldi!

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