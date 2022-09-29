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00:10
Florida’da yatlar karada yüzüyor! Köpek balıkları caddelerde | Video 29.09.2022 | 00:31
02:48
Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu | Video 29.09.2022 | 00:28
02:45
Son dakika: Başkan Erdoğan "2023 seçimi mottomuz Türkiye Yüzyılı" | Video 29.09.2022 | 00:18
03:59
Başkan Erdoğan 'kabinede revizyon' iddialarına noktayı koydu | Video 29.09.2022 | 00:01
11:24
Başkan Erdoğan açıkladı: Sosyal konut projesinde durum ne? | Video 28.09.2022 | 23:53
02:50
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT mesajı | Video 28.09.2022 | 23:56
02:46
Başkan Erdoğan açıkladı: Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? | Video 28.09.2022 | 23:47
08:21
01:50
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ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 28.09.2022 | 23:07
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İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın | Video 28.09.2022 | 19:07
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Başkan Sürekli’den “Başka İzmir Yok” çıkışı! | Video 28.09.2022 | 18:46
00:07
Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:23
00:20
Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:22
01:10
03:09
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Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için iade talebi | Video 28.09.2022 | 17:50
Florida’da yatlar karada yüzüyor! Köpek balıkları caddelerde...