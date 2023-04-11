Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarından 2 bomba ile... | Video

CHP'nin fonladığı Halk Tv'de, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu hakkında akla ziyan sözler sarf edildi. Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA’yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35’e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini ima etti.