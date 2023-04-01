Fondaş medyada alçak iftira: Mühendisleri öldürüp İHA-SİHA yaptılar | Video
Her fırsatta yerli savunma sanayini hedef alan fondaş Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." ifadesini kullandı. Köyatası'nın hiç bir dayanağı olmadan ortaya attığı alçak iftiraya sosyal medyada da büyük tepki vardı.
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