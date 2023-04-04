FOX TV'nin deprem bölgesindeki algı operasyonu elinde patladı! Vatandaş saniye saniye kaydetti... | Video

Fox TV, algı operasyonu haberlerinden birine daha imza atacakken vatandaş gerçekleri gözler önüne serdi. Depremden en çok etkilenen Adıyaman'da provokatif haberler yapmaya çalışan Fox TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların, vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, ne söyleyeceklerinin bile belirtildiğini söyledi. Bir başka vatandaş ise, "Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi." dedi.