FOX TV'nin deprem bölgesindeki algı operasyonu elinde patladı! Vatandaş saniye saniye kaydetti... | Video
Fox TV, algı operasyonu haberlerinden birine daha imza atacakken vatandaş gerçekleri gözler önüne serdi. Depremden en çok etkilenen Adıyaman'da provokatif haberler yapmaya çalışan Fox TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların, vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, ne söyleyeceklerinin bile belirtildiğini söyledi. Bir başka vatandaş ise, "Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
26:28
00:10
23:33
02:17
05:11
04:36
07:05
02:56
01:31
Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya! | Video 04.04.2023 | 10:54
06:00
00:53
02:03
02:10
05:29
Trump, yarın hakim karşısına çıkmak üzere New York’ta | Video 04.04.2023 | 00:03
13:01
06:39
10:19
00:45
02:37
Sahte dekont çetesine operasyonda 10 tutuklama | Video 03.04.2023 | 18:13