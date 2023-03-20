FOX TV'nin yalan haberine vatandaşlardan tepki: "Buraya gelmişler ihmal arıyorlar, burada ihmal filan yok..." | Video
Türkiye'de yaşanan deprem ve sel felaketleri sonrası devlet tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışırken CHP yandaşı FOX TV, Şanlıurfa’da algı operasyonuna girişti. Şanlıurfa'yı vuran sel sonrası kaybolan TIR sürücüsünün arama çalışmalarının yapıldığı alana giden FOX TV ekipleri devleti karalamaya çalıştı. Sürücünün yakınları yaptığı açıklamada "Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için 'Sizi Allah'a havale ediyorum' dediler" diyerek FOX TV ekibine tepki gösterdiler. İşte ayrıntılar...
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