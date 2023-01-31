Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video

Fransa’da yaklaşık 200 şehir ve kasabada düzenlenen emeklilik reformu protestolarına polis tarafından göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilirken, çıkan olaylarda 30 kişi gözaltına alındı.