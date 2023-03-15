Video Haber Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta | Video
Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta | Video

Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta | Video

15.03.2023 | 20:49

Fransa’da sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla sokaklara inen binlerce kişi emeklilik reformunu bir kez daha protesto etti.

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