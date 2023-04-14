Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video
Fransa'da Avrupa Konseyinin emeklilik reformunu kısmen onaylamasının ardından sokaklar yangın yerine döndü.
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