Video Haber Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı | Video
Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı | Video

Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı | Video

10.05.2023 | 18:56

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan minibüsün ticari taksiye çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

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