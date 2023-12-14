Frenleri boşalan otomobil park halindeki otomobile çarparak durabildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ile Kurtuluş Sokak'ın birleştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında yaşlı çiftin içinde olduğu otomobil yokuş aşağı inerken otomobilin frenlerinin boşalması ile kontrolden çıktı. Park halindeki otomobile çarpan ve otomobili sürükleyerek durabilen otomobildeki yaşlı çift yaralandı.
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