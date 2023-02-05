FSM Köprüsü'nde yürekleri ısıtan görüntüler: Motosiklet sürücüsüne böyle siper oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden fırtına ve yağışlı havada FSM Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü su tankeri korudu. Tanker, motosiklet sürücüsüne köprü çıkışına kadar eşlik etti.