Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ'cü polis yakalan 31.12.2021 | 09:09
00:30
00:44
01:00
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı | Video 31.12.2021 | 01:41
04:08
Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video 30.12.2021 | 23:33
03:52
03:19
02:42
Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi | Video 30.12.2021 | 22:50
00:59
Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu | Video 30.12.2021 | 22:44
44:25
00:17
00:46
00:09
02:38
00:58
Son dakika: Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ heyetini kabul etti | Video 30.12.2021 | 19:02
02:13
00:55
Aranan PKK’lı polisin dikkati sayesinde yakalandı | Video 30.12.2021 | 15:13
07:35
Yavuz Donat | Mersin... Niğde... Yol manzaraları 30.12.2021 | 15:06
04:14
Salih Tuna | Erdoğan'a ayak uydurmaları şart 30.12.2021 | 15:00
04:05
Hasan Basri Yalçın | İlk 10 ekonomi ve göreli kazanç 30.12.2021 | 14:45
Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ve FETÖ'den ihraç edildikten sonra firar eden eski polis L.Y, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı. L.Y.'nin soruşturma raporunu hazırladığı davada Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte bir çok kişi şikeyle suçlanmıştı.