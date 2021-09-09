Galatasaray'da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada... | Video

Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao geçtiğimiz günlerde herkesten özür dilemiş ve daha sonra 8 maçlık ceza almıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bugün antrenmanda bir araya gelerek barıştılar. Marcao antrenmanda herkesten özür dileyerek suçlunun kendisi olduğunu ifade etti. İşte o görüntü...