Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul'da | Video
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Galatasaray, 22 yaşındaki yeni stoperi Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Victor Nelsson'u taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Nelsson, sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.