'GastroANTEP Kültür Yolu Festivali' başladı 14.09.2025 | 14:18 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eşsiz mutfağı ve zengin kültürel yapısıyla GastroANTEP ile bir kez daha dünya sahnesinde yer alan ve Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birleştirilen festivalin ilk günü düzenlenen kortej, ardından Festival Parkta düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.



'GastroANTEP Kültür Yolu Festivali' Festival Park'ta açılış konuşmalarıyla başladı. 9 gün sürecek olan festival boyunca şehir, gastronomi ve kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir program sunacak.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Gaziantep, festival boyunca benzersiz mutfağıyla olduğu kadar kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkacak.



"Gaziantep bir marka şehir"

Festivali açışı töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Sanayisi, ticareti, ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değere sahip. Dokuz gün boyunca Gaziantep'te 50 noktada 378 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserden sinemaya, söyleşilerden tiyatroya, gastronomi sunumlarına kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek her türlü kültürel ve sanatsal etkinlik dokuz gün boyunca insanlarımızla buluşacak. Gaziantep'te adeta kültür ve sanat şöleni yaşayacağız. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Gaziantep gastronomide kutup yıldızı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin önemine değinerek, "Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian'da, Londra'da, Paris'te, Tokyo'da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor. Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu. Şehrimizde yuvalamanın bir felsefesi, bir sosyolojisi var. Bayramdan düğünlere, taziyeden çocuk dişi çıktığında yapılan hediğe kadar mutfağımızda her şey bir ritüele dayanır. 26 hanıyla, Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle, Roma döneminden mozaikleriyle bu şehir bir medeniyet mozaiğidir" dedi.



