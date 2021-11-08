Video Haber Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü Bakan Adil Karaismailoğlu yaptı | Video
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü Bakan Adil Karaismailoğlu yaptı | Video

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü Bakan Adil Karaismailoğlu yaptı | Video

08.11.2021 | 15:03

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,” İnşallah devam eden yedi metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde de tamamlayarak 103 kilometre olarak İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü gerçekleştirdi. Makinist koltuğuna oturan Karaismailoğlu yaptığı test sürüşünde 120 km hıza ulaştı. Test sürüşünün ardından metro içerisinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, " Biraz önce 120 km hıza ulaştık trenimizle birlikte. Bu da Türkiye'deki ve dünyadaki önde gelen hızlılardan bir tanesi aslında. Çok sayılı hızlardan bir tanesine ulaşmış olduk" diye konuştu.

"BİRKAÇ AY SONRA YOLCULU İŞLETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Metro çalışmalarının çok büyük emek ve yatırım istediğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün çok önemli bir eşik İstanbul raylı sistem ve toplu taşıma için. Çok önemli bir gün yaşıyoruz şu anda. Kağıthane'den kalkan trenimiz İstanbul havalimanına ulaşmak üzere birazdan. Biraz önce 120 km hıza ulaştık trenimizle birlikte. Bu da Türkiye'deki ve dünyadaki önde gelen hızlardan bir tanesi aslında. Çok sayılı hızlardan bir tanesine ulaşmış olduk. İnşallah en kısa sürede Gayrettepe'den binen vatandaşımızın Kağıthane'ye, Kemerburgaz'a ,Göktürk'e ve devamında Arnavutköy- Başakşehir ve Küçükçekmece marmaraya kadar ulaşan 78 kilometrelik bir hattın ilk adımı olan Kağıthane - Havalimanı arasındaki tren testlerimize başladık. İnşallah artık birkaç ay kaldı birkaç ay sonra da inşallah yolculu işletmeye başlayacağız. Ardından Gayrettepe- Havalimanı metro hattını açacağız. Devamında Arnavutköy Başakşehir ,Küçükçekmece olarak devam edeceğiz. Tabi bunlar çok kıymetli işler, çok değerli işler. Hakikaten çok büyük emek İsteyen işler ve de parasal olarak, yapım maliyeti olarak da çok büyük işler. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah biz İstanbul için gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. İnşallah devam eden yedi metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde de tamamlayarak 103 kilometre olarak İstanbulluların hizmetine sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Test sürüşünün sona ermesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na makinistlik belgesi ve plaket takdim edildi.

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