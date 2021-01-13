Video Haber Gazeteci Can Ataklı’nın yargılanmasına devam edildi | Video

Gazeteci Can Ataklı’nın yargılanmasına devam edildi | Video

Gazeteci Can Ataklı’nın yargılanmasına devam edildi | Video
13.01.2021 | 13:21

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Gazeteci Can Ataklı’nın EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Ataklı, “Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzgünüm. İfade tarzım bazı kesimleri rahatsız edebiliyor” dedi.

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Gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Can Ataklı hazır bulundu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"
Uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik yaptığını söyleyerek savunmasına başlayan sanık Ataklı, "Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün program sunarken Eba TV'nin başladığını gördüm. Yayında başörtülü öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncelerimi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzgünüm. İfade tarzım bazı kesimleri rahatsız edebiliyor. Yazı olarak konuşmalarım okunduğundan rahatsız edici gelmemektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Ataklı, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini kaydetti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, derneklerin katılma talebinin kabulünü ve esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerin ve ihbarcıların savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde şüpheli Can Ataklı'nın, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği ve bu sebep ile şikayetçi olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

Şüpheli Can Ataklı'nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Can Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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