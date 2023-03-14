Gazeteci Şebnem Bursalı: "Kulislerde Yavuz Ağıralioğlu’nun olası istifası konuşuluyor" | Video

SABAH Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı canlı yayında İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili bir kulis bilgisini paylaştı. Bursalı, Ağıralioğlu'nun istifa edeceğini, şimdilik bu durumun bastırıldığını ifade etti: "İYİ Parti'de ne olur? Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili iki gündür istifa ediyor, edecek. Hem ABD hem de HDP ile ilgili gelişmelerle ilgili istifa edeceği Ankara kulislerinde çok konuşuldu. Hatta belli bir parti, şimdi ismini vermeyeceğim. Oraya gidiyor, gitti, gidebilir şeklinde konuşuldu. Şu an itibarıyla bunun bastırıldığı belirtiliyor. Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım."