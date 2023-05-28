Video Haber Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video
Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video

Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video

28.05.2023 | 18:07

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

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