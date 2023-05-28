Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. 71 yaşında hayatını kaybeden Engin Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
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