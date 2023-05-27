Gazetemizin acı günü: Engin Ardıç hayatını kaybetti... Yavuz Donat: "Vatan sevgisiyle dolu bir insandı" | Video
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Engin Ardıç, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber'e telefonla bağlanarak başsağlığı diledi.
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