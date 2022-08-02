Gaziantep atlı polisi sevdi | Video

Bir haftalık görev için Gaziantep’e gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü atlı polis ekipleri caddelerde devriye gezerken yoğun ilgi görüyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep şehir merkezindeki park ve caddelerde devriye geziyor. Atlı polisler cadde ve parklarda devriye görevi yaparken vatandaşların yoğun ilgileriyle karşılaşıyor.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, toplumda farkındalık oluşturmak ve atlı birlik biriminin tanıtımına yapmak için özellikle insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde görev yapan ekibin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Nacar, "Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde görevli olan atlı birliklerimiz Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiler. Bir hafta boyunca vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği bölgelerde görev yapacaklar. Vatandaşlarımız ilk defa böyle bir birimi görüyorlar ve çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle çocuklar atları görünce bol bol fotoğraf çektirdiler. Bu birimimizin Gaziantep'e kurulması da bizim temennilerimiz arasında" diye konuştu.