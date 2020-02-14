Gaziantep'de fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü
Gaziantep'de sanayi sitesindeki tiner fabrikasında yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. İtfaiye zaman zaman patlama olan fabrika yangınına müdahale ediyor ve ekipler alevlerin çevredeki fabrikalara da sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.
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