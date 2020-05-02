Video Haber Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video

Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video

Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video
02.05.2020 | 21:29
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Atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği olan Zimem Defteri geleneği Gaziantep’te yaşatılıyor. Gaziantep Valiliği; Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda, 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödenmesini sağladı. Gaziantep Valisi Davut Gül: “Hayırseverlerimiz, vatandaşlarımıza ait borçların tamamını ödeyerek 200 bakkalda zimem defterini satın aldı. Gaziantep’e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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