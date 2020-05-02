Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
01:44
01:55
00:44
03:18
01:16
Evcil hayvanlar corona virüs korkusuyla sokağa atıldı! | Video 02.05.2020 | 18:04
03:25
01:18
Corona virüsü testi yerine bakın ne testi satmaya çalıştılar | Video 02.05.2020 | 16:30
02:02
Tekirdağ’da tarla süren çiftçiye top mermisi şoku | Video 02.05.2020 | 15:22
05:06
Antalya'da ölümden koşarak kurtuluş anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.05.2020 | 15:19
01:40
04:19
01:52
04:28
17:18
06:01
03:25
Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında 'Dinozor Halil' sürprizi | Video 02.05.2020 | 12:09
00:30
05:45
Atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği olan Zimem Defteri geleneği Gaziantep’te yaşatılıyor. Gaziantep Valiliği; Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda, 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödenmesini sağladı. Gaziantep Valisi Davut Gül: “Hayırseverlerimiz, vatandaşlarımıza ait borçların tamamını ödeyerek 200 bakkalda zimem defterini satın aldı. Gaziantep’e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim” dedi.