Gaziantep’te 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödendi | Video

Atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği olan Zimem Defteri geleneği Gaziantep’te yaşatılıyor. Gaziantep Valiliği; Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda, 200 bakkalın veresiye defteri hayırseverler tarafından satın alınarak vatandaşların tüm borçları ödenmesini sağladı. Gaziantep Valisi Davut Gül: “Hayırseverlerimiz, vatandaşlarımıza ait borçların tamamını ödeyerek 200 bakkalda zimem defterini satın aldı. Gaziantep’e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim” dedi.