Video Haber Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı
Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı

Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı

12.10.2023 | 23:30

Gaziantep'te tali yoldan önlerine çıkan otomobille çarpışan ATV'nin üzerindeki 2 çocuk hayatını kaybetti.

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